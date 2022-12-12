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Янковский Василий Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1935
Москва, город федерального значения Москва
до призыва в РККА проживал по адресу Смоленска-сенная, д. 30
Рождение ребёнка
1939

Сын: Рожков Анатолий Васильевич (Алексеевич)

Мать ребёнка: Рожкова Екатерина Ивановна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Призыв на военную службу
1942
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Призван Сталинским ГВК
Работа или профессия
До 1943
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
бухгалтер на шахте имени Орджоникидзе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Екатерина Ивановна

Смерть
1955
Москва, город федерального значения Москва
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