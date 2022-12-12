Янковский Василий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1935
до призыва в РККА проживал по адресу Смоленска-сенная, д. 30
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рожков Анатолий Васильевич (Алексеевич)
Мать ребёнка: Рожкова Екатерина Ивановна
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Призыв на военную службу
1942
Призван Сталинским ГВК
Работа или профессия
До 1943
бухгалтер на шахте имени Орджоникидзе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955