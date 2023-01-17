Куранова (Бородина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Бородина) Александра Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

08.06.1853 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
08.02.1843 ст.

Муж: Куранов Петр Моисеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Петр Моисеевич Куранов - 32 года - 2 брак Невеста: Александра Васильевна Бородина - 24 года - 1 брак Поручители: вместо отца двоюродный брат служащий казак Иван Афанасьевич Белян... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1843 ст.

Сын: Куранов Павел Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Моисеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: крестьянин Степан Афанасьевич Белоглазов и служащий Царицинский казак Николай Иванович Тарасов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 299 номер ... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1845 ст.

Дочь: Куранова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Моисеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Алексей Андреевич Тутаринов и служащий Царицынский казак Николай Иванович Тарасов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 55 номе... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1848 ст.

Сын: Куранов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Моисеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Иван Афанасьевич Белянин и умершего казака Василия Яковлевича Бородина дочь девица Матрена Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-o... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1850

Дочь: Куранова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Моисеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Федор Афанасьевич Белянин и отставного казака Афанасия Белянина Екатерина Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 550 номе... Показать все
Смерть
08.06.1853 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от лихорадки в возрасте 44 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 261 номер 38
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