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Куранова Анастасия Петровна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.12.1845 ст.

Дата смерти

08.07.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1845 ст.

Отец: Куранов Петр Моисеевич

Мать: Куранова Александра Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Алексей Андреевич Тутаринов и служащий Царицынский казак Николай Иванович Тарасов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 55 номе... Показать все
Смерть
08.07.1847 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 299 номер 44
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