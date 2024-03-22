Куранова Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения14.12.1845 ст.
Дата смерти08.07.1847 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1845 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Алексей Андреевич Тутаринов и служащий Царицынский казак Николай Иванович Тарасов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 55 номе... Показать все
Смерть
08.07.1847 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 299 номер 44