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Куранов Павел Петрович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.12.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1843 ст.

Отец: Куранов Петр Моисеевич

Мать: Куранова Александра Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: крестьянин Степан Афанасьевич Белоглазов и служащий Царицинский казак Николай Иванович Тарасов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 299 номер ... Показать все
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Куранова Наталья Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Куранов Александр Павлович

Мать ребёнка: Куранова Наталья Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Рождение ребёнка
1875

Сын: Куранов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Куранова Наталья Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 17 лет
Рождение ребёнка
1878

Сын: Куранова Михаил Павлович

Мать ребёнка: Куранова Наталья Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Павел Петрович - 47 лет отставной казак Жена: Наталья Семеновна -40 лет Дети: Александр - 19 лет служащий казак Алексей - 17 лет малолеток Михаил - 14 лет малолеток Лошадей - ... Показать все
Смерть
Неизвестно