Куранов Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения04.12.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
04.12.1843 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: крестьянин Степан Афанасьевич Белоглазов и служащий Царицинский казак Николай Иванович Тарасов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 299 номер ... Показать все
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Сын: Куранов Александр Павлович
Мать ребёнка: Куранова Наталья Семеновна
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Куранова Наталья Семеновна
В семейном списке 1892 года 17 лет
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Куранова Наталья Семеновна
В семейном списке 1892 года 14 лет
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Павел Петрович - 47 лет отставной казак Жена: Наталья Семеновна -40 лет Дети: Александр - 19 лет служащий казак Алексей - 17 лет малолеток Михаил - 14 лет малолеток Лошадей - ... Показать все
Смерть
Неизвестно