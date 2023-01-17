Куранова Наталья Семеновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 40 лет
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
1873
Сын: Куранов Александр Павлович
Отец ребёнка: Куранов Павел Петрович
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Куранов Павел Петрович
В семейном списке 1892 года 17 лет
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Куранов Павел Петрович
В семейном списке 1892 года 14 лет
Смерть
Неизвестно