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Куранова Наталья Семеновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 40 лет
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Куранов Павел Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Куранов Александр Павлович

Отец ребёнка: Куранов Павел Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Рождение ребёнка
1875

Сын: Куранов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Куранов Павел Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 17 лет
Рождение ребёнка
1878

Сын: Куранова Михаил Павлович

Отец ребёнка: Куранов Павел Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет
Смерть
Неизвестно
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