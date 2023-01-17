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Куранов Михаил Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.08.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1848 ст.

Отец: Куранов Петр Моисеевич

Мать: Куранова Александра Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Иван Афанасьевич Белянин и умершего казака Василия Яковлевича Бородина дочь девица Матрена Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-o... Показать все
Бракосочетание
Около 1872

Жена: Куранова Евдокия Игнатьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Дочь: Куранова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Игнатьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 18 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Куранова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Игнатьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: Куранова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Игнатьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 7 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: Куранова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Игнатьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 6 лет
Рождение ребёнка
10.08.1890 ст.

Сын: Куранов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Игнатьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Алексей Павлович Куранов и мещанка Ильи Егоровича Афанасьева жена Любовь Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 37 номер 91 В семейном списке 1892 ... Показать все
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Михаил Петрович - 43 лет отставной казак Жена: Авдотья Игнатьевна -38 лет Дети: Андрей - 2 лет малолеток Любовь - 18 лет Анна - 9 лет Евдокия - 7 лет Елена - 6 лет Лошадей -1... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1893 ст.

Сын: Куранов Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Игнатьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Алексей Павлович Игнатьев и купчиха Любовь Петровна Афанасьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 62 номер 110
Смерть
Неизвестно
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