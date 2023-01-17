Куранова Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Евдокия Игнатьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 38 лет
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Куранов Михаил Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Дочь: Куранова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 18 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Куранова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: Куранова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 7 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: Куранова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 6 лет
Рождение ребёнка
10.08.1890 ст.

Сын: Куранов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Алексей Павлович Куранов и мещанка Ильи Егоровича Афанасьева жена Любовь Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 37 номер 91 В семейном списке 1892 ... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1893 ст.

Сын: Куранов Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Алексей Павлович Игнатьев И Купчиха Любовь Петровна Афанасьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 62 номер 110
Смерть
Неизвестно
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