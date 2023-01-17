Куранова Евдокия Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 38 лет
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Дочь: Куранова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович
В семейном списке 1892 года 18 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Куранова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович
В семейном списке 1892 года 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Дочь: Куранова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович
В семейном списке 1892 года 7 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Дочь: Куранова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович
В семейном списке 1892 года 6 лет
Рождение ребёнка
10.08.1890 ст.
Сын: Куранов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович
Восприемники: казак Алексей Павлович Куранов и мещанка Ильи Егоровича Афанасьева жена Любовь Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 37 номер 91 В семейном списке 1892 ... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Куранов Михаил Петрович
Восприемники: казак Алексей Павлович Игнатьев И Купчиха Любовь Петровна Афанасьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 62 номер 110
Смерть
Неизвестно