Лазун Зинаида Александровна
Место рождения
Дата рождения10.11.1944
Дата смерти14.02.2022
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1944
Отец: Лазун Алесь Якимович
Мать: Лазун Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1967
Сын: Гурский Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Гурский Геннадий Александрович
Минск, Минск
Рождение ребёнка
29.10.1969
Дочь: Бондаренко Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Гурский Геннадий Александрович
Жупраны, Ошмянский район, Гродненская область
Смерть
14.02.2022