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Лазун Зинаида Александровна

Место рождения

Чижиновцы, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

10.11.1944

Дата смерти

14.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1944

Отец: Лазун Алесь Якимович

Мать: Лазун Анна Ивановна

Чижиновцы, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
04.07.1967

Сын: Гурский Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Гурский Геннадий Александрович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
29.10.1969

Дочь: Бондаренко Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Гурский Геннадий Александрович

Жупраны, Ошмянский район, Гродненская область
Смерть
14.02.2022
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