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Гурский Геннадий Александрович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

05.01.1942

Дата смерти

16.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1942

Отец: Гурский Александр Федорович

Мать: Гурская Клавдия Константиновна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
04.07.1967

Сын: Гурский Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Лазун Зинаида Александровна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
29.10.1969

Дочь: Бондаренко Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Лазун Зинаида Александровна

Жупраны, Ошмянский район, Гродненская область
Смерть
16.08.2018
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