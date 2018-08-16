Гурский Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения05.01.1942
Дата смерти16.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1942
Рождение ребёнка
04.07.1967
Сын: Гурский Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Лазун Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
29.10.1969
Дочь: Бондаренко Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Лазун Зинаида Александровна
Жупраны, Ошмянский район, Гродненская область
Смерть
16.08.2018