Населенное место

Жупраны, ф. (гр. Чапского), спл. р. Ошмянка, жит. 35 (17 м. 18 ж.), дес. 137, у. гор. 11 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Солы 7 в.