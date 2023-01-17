агрогородок Жупраны, агрогородок Жупраны, Ошмянский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Жупраны

Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Сольская волость
239. Жупраны, местечко бывшее государственное, при реке Ошмянке, дворов 30, жителей 225 и мещ. 320, 3 кст., синагога, 5 лавок, питейный дом, водяная мельница

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сольская волость
Жупраны, ф. (гр. Чапского), спл. р. Ошмянка, жит. 35 (17 м. 18 ж.), дес. 137, у. гор. 11 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Солы 7 в.
Жупраны, м., спл. р. Ошмянка, жит. 793 (375 м. 418 ж.), дес. 321, у. гор. 10 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. — в., ст. ж. д. Солы 6 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ошмянский район, Жупранский сельсовет
д Жупраны720

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ошмянский район, Жупранский сельсовет
аг. Жупраны242
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