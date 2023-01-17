Жупраны
Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
239. Жупраны, местечко бывшее государственное, при реке Ошмянке, дворов 30, жителей 225 и мещ. 320, 3 кст., синагога, 5 лавок, питейный дом, водяная мельница
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Жупраны, ф. (гр. Чапского), спл. р. Ошмянка, жит. 35 (17 м. 18 ж.), дес. 137, у. гор. 11 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Солы 7 в.
Жупраны, м., спл. р. Ошмянка, жит. 793 (375 м. 418 ж.), дес. 321, у. гор. 10 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. — в., ст. ж. д. Солы 6 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Жупраны720
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Жупраны242