Лазун Алесь Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазун Алесь Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазун Яким

Мать: Лазун ... ...

Рождение ребёнка
10.11.1944

Дочь: Лазун Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна

Чижиновцы, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенко Лидия Александровна

Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна

Чижиновцы, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазун Антонина(Тоня) Александровна

Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна

Чижиновцы, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазун Валентина Александровна

Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна

Чижиновцы, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазун Ольга(Люся) Александровна

Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна

Чижиновцы, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазун Владимир Александрович

Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна

Чижиновцы, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
1985
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