Лазун Алесь Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазун Яким
Мать: Лазун ... ...
Рождение ребёнка
10.11.1944
Дочь: Лазун Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенко Лидия Александровна
Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазун Антонина(Тоня) Александровна
Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазун Валентина Александровна
Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазун Ольга(Люся) Александровна
Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазун Владимир Александрович
Мать ребёнка: Лазун Анна Ивановна
Смерть
1985