Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1847 по 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1848
Отец: Винокуров Алексей Иванов
Мать: не указана
Скорее 1848 год рождения. По возрасту 20 лет при вступлении в брак в 1868
Бракосочетание
По 03.11.1868 ст.
Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
С 1871 по 1872
Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович
Рождение ребёнка
27.06.1874 ст.
Дочь: Мокрова Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович
Рождение ребёнка
С 1875 по 1876
Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович
Рождение ребёнка
23.03.1879 ст.
Дочь: (Мокрова) Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.
Дочь: (Мокрова) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.
Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович
Рождение ребёнка
31.03.1886 ст.
Дочь: Коннова (Мокрова) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович
Смерть
Неизвестно