Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1847 по 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1848

Отец: Винокуров Алексей Иванов

Мать: не указана

Скорее 1848 год рождения. По возрасту 20 лет при вступлении в брак в 1868
Бракосочетание
По 03.11.1868 ст.

Муж: Мокров Филипп Семенович

Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
С 1871 по 1872

Сын: Мокров Иван 1 Филиппович

Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович

Рождение ребёнка
27.06.1874 ст.

Дочь: Мокрова Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
С 1875 по 1876

Сын: Мокров Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович

Рождение ребёнка
23.03.1879 ст.

Дочь: (Мокрова) Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.

Дочь: (Мокрова) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.

Сын: Мокров Иван 2 Филиппович

Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1886 ст.

Дочь: Коннова (Мокрова) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Мокров Филипп Семенович

Смерть
Неизвестно

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