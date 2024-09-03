Мокров Иван 1 Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1871 по 1872
Дата смертиС 05.03.1901 по 07.08.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1871 по 1872
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
27.06.1899 ст.
Дочь: (Мокрова) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Мокрова (Карпухина) Ксения Федоровна
Смерть
С 05.03.1901 по 07.08.1910 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1901 ст.
Дочь: Мокрова Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Мокрова (Карпухина) Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
14.01.1905 ст.
Сын: Мокров Петр Иванович
Мать ребёнка: Мокрова (Карпухина) Ксения Федоровна
Елена Федорова Мокрова (Карпухина) восприемница
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.
Мать ребёнка: Мокрова (Карпухина) Ксения Федоровна