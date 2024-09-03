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Мокров Иван 1 Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1871 по 1872

Дата смерти

С 05.03.1901 по 07.08.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1871 по 1872

Отец: Мокров Филипп Семенович

Мать: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна

Бракосочетание
1896

Жена: Мокрова (Карпухина) Ксения Федоровна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1899 ст.

Дочь: (Мокрова) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Мокрова (Карпухина) Ксения Федоровна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
С 05.03.1901 по 07.08.1910 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1901 ст.

Дочь: Мокрова Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Мокрова (Карпухина) Ксения Федоровна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1905 ст.

Сын: Мокров Петр Иванович

Мать ребёнка: Мокрова (Карпухина) Ксения Федоровна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Елена Федорова Мокрова (Карпухина) восприемница
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.

Сын: Мокров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мокрова (Карпухина) Ксения Федоровна

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