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Мокров Филипп Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1848 по 1850

Дата смерти

15.02.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1848 по 1850

Отец: Мокров Семен Дмитриевич

Мать: Мокрова Марина или Ирина Ивановна

Год рождения 1843-1844 по возрасту смерти 66 лет в 1910. Год рождения 1849-1850 по возрасту 18 лет при браке в 1868
Бракосочетание
По 03.11.1868 ст.

Жена: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна

Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
С 1871 по 1872

Сын: Мокров Иван 1 Филиппович

Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
С 1872 по 1873 ст.

Сын: Мокров Иосиф Осип Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1874 ст.

Дочь: Мокрова Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
С 1875 по 1876

Сын: Мокров Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
23.03.1879 ст.

Дочь: (Мокрова) Матрона Филиппова

Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.

Дочь: (Мокрова) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.

Сын: Мокров Иван 2 Филиппович

Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1886 ст.

Дочь: Коннова (Мокрова) Александра Филипповна

Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна

Смерть
15.02.1910 ст.
Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
от старости.

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