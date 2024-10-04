Мокров Филипп Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1848 по 1850
Дата смерти15.02.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1848 по 1850
Год рождения 1843-1844 по возрасту смерти 66 лет в 1910. Год рождения 1849-1850 по возрасту 18 лет при браке в 1868
Бракосочетание
По 03.11.1868 ст.
Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
С 1871 по 1872
Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
С 1872 по 1873 ст.
Сын: Мокров Иосиф Осип Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1874 ст.
Дочь: Мокрова Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
С 1875 по 1876
Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
23.03.1879 ст.
Дочь: (Мокрова) Матрона Филиппова
Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.
Дочь: (Мокрова) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.
Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
31.03.1886 ст.
Дочь: Коннова (Мокрова) Александра Филипповна
Мать ребёнка: Мокрова (Винокурова) Параскева Алексеевна
Смерть
15.02.1910 ст.
от старости.