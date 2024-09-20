Мокров Андрей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1875 по 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1875 по 1876
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
До 1902
Видимо первая военная служба. При свадьбе в 1902 году указан как отставной рядовой.
Рождение ребёнка
16.02.1904 ст.
Мать ребёнка: Мокрова (Вареникова) Ирина Никитична
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.
Дочь: (Мокрова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Мокрова (Вареникова) Ирина Никитична
в 1987 выдано видимо СОР
Осуждение
03.04.1909 ст.
4 месяца тюрьмы по ст 169. Кража до 300 рублей. Ведомость справок о судимости : Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 с... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1909 ст.
Мать ребёнка: Мокрова (Вареникова) Ирина Никитична
Мать Ирина и далее не видно
Военная служба
С 1915
Участник ПМВ, сходится возраст в карточке ранения 1-й Сибирский артиллерийский корпус. Рядовой.
Ранение
23.07.1915
Болен, брюшной тиф. Поступил в Ермак. распределительный госпиталь.
Смерть
Неизвестно