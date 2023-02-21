Панутриева (Матвеева) Маланья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панутриева (Матвеева) Маланья Ивановна

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

07.01.1885

Дата смерти

После 1976

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885

Отец: Матвеев Иван

Мать: Матвеева Елена

Беларусь
Могилевская губерния Белоруссии
Бракосочетание
Около 1927

Муж: Панутриев Демид

Рождение ребёнка
19.09.1929

Дочь: Яшина Елена

Отец ребёнка: Панутриев Демид

д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
15.09.1933

Сын: Панутриев Алексей

Отец ребёнка: Панутриев Демид

Смерть
После 1976
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