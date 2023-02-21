Панутриева (Матвеева) Маланья Ивановна
Место рожденияБеларусь
Дата рождения07.01.1885
Дата смертиПосле 1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885
Отец: Матвеев Иван
Мать: Матвеева Елена
Беларусь
Могилевская губерния Белоруссии
Бракосочетание
Около 1927
Муж: Панутриев Демид
Рождение ребёнка
19.09.1929
Дочь: Яшина Елена
Отец ребёнка: Панутриев Демид
д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
15.09.1933
Сын: Панутриев Алексей
Отец ребёнка: Панутриев Демид
Смерть
После 1976