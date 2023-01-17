Панутриев Демид
Место рожденияБеларусь
Дата рождения?.08.1880
Дата смертиОколо 18.02.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1880
Отец: Панутриев Илья Ефимович
Мать: не указана
Беларусь
Могилевская губерния Белоруссии
Место жительства
1902
с. Ломачевка Ижморского района Осиповский участок
Место жительства
1903
с. Ломачевка Ижморского района Двухреченский участок
Военная служба
1905
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Демобилизация
Около ?.12.1907
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Баканова Мария (Маруся)
Мать ребёнка: Панутриева ?
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Иващенко (беляева) Надежда
Мать ребёнка: Панутриева ?
Рождение ребёнка
1919
Сын: Панутриев Василий
Мать ребёнка: Панутриева ?
Рождение ребёнка
1923
Сын: Панутриев Иван
Мать ребёнка: Панутриева ?
Бракосочетание
Около 1927
Рождение ребёнка
19.09.1929
Дочь: Яшина Елена
Мать ребёнка: Панутриева Маланья Ивановна
д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
15.09.1933
Сын: Панутриев Алексей
Мать ребёнка: Панутриева Маланья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панутриева ?
Смерть
Около 18.02.1970
Похороны
Неизвестно