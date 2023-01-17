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Панутриев Демид

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

?.08.1880

Дата смерти

Около 18.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1880

Отец: Панутриев Илья Ефимович

Мать: не указана

Беларусь
Могилевская губерния Белоруссии
Место жительства
1902
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
с. Ломачевка Ижморского района Осиповский участок
Место жительства
1903
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
с. Ломачевка Ижморского района Двухреченский участок
Военная служба
1905
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Демобилизация
Около ?.12.1907
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Баканова Мария (Маруся)

Мать ребёнка: Панутриева ?

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Иващенко (беляева) Надежда

Мать ребёнка: Панутриева ?

Рождение ребёнка
1919

Сын: Панутриев Василий

Мать ребёнка: Панутриева ?

Рождение ребёнка
1923

Сын: Панутриев Иван

Мать ребёнка: Панутриева ?

Бракосочетание
Около 1927

Жена: Панутриева Маланья Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1929

Дочь: Яшина Елена

Мать ребёнка: Панутриева Маланья Ивановна

д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
15.09.1933

Сын: Панутриев Алексей

Мать ребёнка: Панутриева Маланья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панутриева ?

Смерть
Около 18.02.1970
Колыон, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Колыон, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
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