Яшина (Панутриева) Елена
Место рождения
Дата рождения19.09.1929
Дата смерти06.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1929
Отец: Панутриев Демид
д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
05.08.1952
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.04.1956
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Рождение ребёнка
05.11.1958
Лебедянка, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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Рождение ребёнка
30.03.1964
Колыон, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
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Смерть
06.02.2020
Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область