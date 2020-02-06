Яшина (Панутриева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Панутриева) Елена

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Место рождения

Платоновка

Дата рождения

19.09.1929

Дата смерти

06.02.2020

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1929

Отец: Панутриев Демид

Мать: Панутриева Маланья Ивановна

д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
05.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Николай Григорьевич

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Николай Григорьевич

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Рождение ребёнка
05.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Николай Григорьевич

Лебедянка, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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Рождение ребёнка
30.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Николай Григорьевич

Колыон, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
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Смерть
06.02.2020
Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
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