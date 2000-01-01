Матвеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Матвеева Елена
Беларусь
Могилевская губерния Белоруссии
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1885
Дочь: Панутриева Маланья Ивановна
Мать ребёнка: Матвеева Елена
Беларусь
Могилевская губерния Белоруссии
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Матвеева Елена
Беларусь
с. Тубышки Черноручской волости Могилевского уезда Могилевской губернии
Смерть
Неизвестно