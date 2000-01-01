Матвеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Матвеева Елена

Беларусь
Могилевская губерния Белоруссии
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1885

Дочь: Панутриева Маланья Ивановна

Мать ребёнка: Матвеева Елена

Беларусь
Могилевская губерния Белоруссии
Рождение ребёнка
1894

Сын: Матвеев Павел Иванович

Мать ребёнка: Матвеева Елена

Беларусь
с. Тубышки Черноручской волости Могилевского уезда Могилевской губернии
Смерть
Неизвестно
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