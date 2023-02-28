Мареев Афиноген Фёдоров
Место рождения
Дата рождения13.07.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1865
Отец: Фёдор Марков
Мать: Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
17.04.1883
Дочь: Анна Финогеновна
Мать ребёнка: Мареева Параскева Иванова
Рождение ребёнка
25.06.1902
Мать ребёнка: Мареева Параскева Иванова
Рождение ребёнка
01.05.1904
Сын: Мареев Николай Афиногенов
Мать ребёнка: Мареева Параскева Иванова
Рождение ребёнка
10.10.1908
Сын: Мареев Дмитрий Афиногенов
Мать ребёнка: Мареева Параскева Иванова
Рождение ребёнка
02.11.1910
Дочь: Матрона Афиногеевна
Мать ребёнка: Мареева Агрипина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно