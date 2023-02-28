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Мареев Афиноген Фёдоров

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Место рождения

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

13.07.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1865

Отец: Фёдор Марков

Мать: Екатерина Ефимова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1883

Дочь: Анна Финогеновна

Мать ребёнка: Мареева Параскева Иванова

Рождение ребёнка
25.06.1902

Сын: Мареев Павел Афиногенов

Мать ребёнка: Мареева Параскева Иванова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Мареев Николай Афиногенов

Мать ребёнка: Мареева Параскева Иванова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Мареев Дмитрий Афиногенов

Мать ребёнка: Мареева Параскева Иванова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1910

Дочь: Матрона Афиногеевна

Мать ребёнка: Мареева Агрипина Антонова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мареева Агрипина Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мареева Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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