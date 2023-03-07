Фёдор Марков
Место рождения
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: Марк Петров
Рождение ребёнка
03.06.1851
Дочь: Акулина (Акилина) Фёдорова
Мать ребёнка: Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
18.07.1853
Сын: Фёдор Фёдоров
Мать ребёнка: Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
30.08.1857
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
20.10.1863
Сын: Свирин Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
13.07.1865
Мать ребёнка: Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
03.04.1868
Сын: Фёдор мл.
Мать ребёнка: Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Екатерина Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ефимова
Смерть
Неизвестно