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Фёдор Марков

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Место рождения

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: Марк Петров

Мать: Аксинья (Ксения) Левонова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1851

Дочь: Акулина (Акилина) Фёдорова

Мать ребёнка: Екатерина Ефимова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Екатерина Ефимова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1857

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Екатерина Ефимова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1863

Сын: Свирин Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Екатерина Ефимова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1865

Сын: Мареев Афиноген Фёдоров

Мать ребёнка: Екатерина Ефимова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1868

Сын: Фёдор мл.

Мать ребёнка: Екатерина Ефимова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Свирин Никифор Фёдоров

Мать ребёнка: Екатерина Ефимова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ефимова

Смерть
Неизвестно
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