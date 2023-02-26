Аксинья (Ксения) Левонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: Левонов Левон Денисов
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Абрамова Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Марк Петров
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Фёдор Марков
Отец ребёнка: Марк Петров
Рождение ребёнка
До 1826
Дочь: Параскева Маркова
Отец ребёнка: Марк Петров
Рождение ребёнка
06.08.1832
Сын: Матвей Марков
Отец ребёнка: Марк Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Петров
Смерть
Неизвестно