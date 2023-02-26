Аксинья (Ксения) Левонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Левонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Левонов Левон Денисов

Мать: ?

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Абрамова Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Марк Петров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Фёдор Марков

Отец ребёнка: Марк Петров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1826

Дочь: Параскева Маркова

Отец ребёнка: Марк Петров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1832

Сын: Матвей Марков

Отец ребёнка: Марк Петров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Петров

Смерть
Неизвестно
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