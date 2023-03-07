Левонов Левон Денисов
Место рождения
Дата рожденияДо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1786
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1797
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1799
Сын: Левонов Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1801
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1803
Дочь: Аксинья (Ксения) Левонова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Леонов Прокофий
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно