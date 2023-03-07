Левонов Левон Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левонов Левон Денисов

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Место рождения

Назарьева

Дата рождения

До 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1786

Сын: Левонов Прокопий Левонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1797

Сын: Левонов Василий Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1799

Сын: Левонов Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1801

Сын: Левонов Михаил Леонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1803

Дочь: Аксинья (Ксения) Левонова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Леонов Прокофий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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