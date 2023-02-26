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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1786
Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов
Рождение ребёнка
До 1797
Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов
Рождение ребёнка
До 1799
Сын: Левонов Иван
Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов
Рождение ребёнка
До 1801
Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов
Рождение ребёнка
До 1803
Дочь: Аксинья (Ксения) Левонова
Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Леонов Прокофий
Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов