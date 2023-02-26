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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1786

Сын: Левонов Прокопий Левонов

Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1797

Сын: Левонов Василий Иванов

Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1799

Сын: Левонов Иван

Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1801

Сын: Левонов Михаил Леонов

Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1803

Дочь: Аксинья (Ксения) Левонова

Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов

Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Леонов Прокофий

Отец ребёнка: Левонов Левон Денисов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
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