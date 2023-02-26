Мареева Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1883
Дочь: Анна Финогеновна
Отец ребёнка: Мареев Афиноген Фёдоров
Рождение ребёнка
25.06.1902
Отец ребёнка: Мареев Афиноген Фёдоров
Рождение ребёнка
01.05.1904
Сын: Мареев Николай Афиногенов
Отец ребёнка: Мареев Афиноген Фёдоров
Рождение ребёнка
10.10.1908
Сын: Мареев Дмитрий Афиногенов
Отец ребёнка: Мареев Афиноген Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно