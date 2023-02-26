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Мареева Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1883

Дочь: Анна Финогеновна

Отец ребёнка: Мареев Афиноген Фёдоров

Рождение ребёнка
25.06.1902

Сын: Мареев Павел Афиногенов

Отец ребёнка: Мареев Афиноген Фёдоров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Мареев Николай Афиногенов

Отец ребёнка: Мареев Афиноген Фёдоров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Мареев Дмитрий Афиногенов

Отец ребёнка: Мареев Афиноген Фёдоров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мареев Афиноген Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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