Мавра Иванова
Место рождения
Дата рождения03.05.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1805 ст.
Отец: Иван Никифоров
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
09.11.1819 ст.
Муж: Феофан Васильев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.03.1825 ст.
Дочь: Евдокия Феофанова
Отец ребёнка: Феофан Васильев
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Дарья Феофанова
Отец ребёнка: Феофан Васильев
Рождение ребёнка
18.01.1835 ст.
Сын: Климентий Феофанов
Отец ребёнка: Феофан Васильев
Рождение ребёнка
18.01.1835 ст.
Дочь: Аксинья Феофанова
Отец ребёнка: Феофан Васильев
Рождение ребёнка
05.02.1838 ст.
Сын: Федор Феофанов
Отец ребёнка: Феофан Васильев
Рождение ребёнка
01.08.1841 ст.
Дочь: Анна Феофанова
Отец ребёнка: Феофан Васильев
Рождение ребёнка
26.05.1843 ст.
Дочь: Федосья Феофанов
Отец ребёнка: Феофан Васильев
Рождение ребёнка
02.11.1845 ст.
Дочь: Анастасия Феофанова
Отец ребёнка: Феофан Васильев
Рождение ребёнка
08.09.1849 ст.
Дочь: Озерова (Карпушова) Федора Феофанова
Отец ребёнка: Феофан Васильев
Смерть
Неизвестно