Евдокия Феофанова
Место рождения
Дата рождения05.03.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1825 ст.
Отец: Феофан Васильев
Мать: Мавра Иванова
Бракосочетание
08.11.1842 ст.
Муж: Николай Михайлов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1843 ст.
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Рождение ребёнка
28.03.1846 ст.
Дочь: Матрена Николаева
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Рождение ребёнка
11.01.1851 ст.
Дочь: Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Смерть
Неизвестно