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Евдокия Феофанова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.03.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1825 ст.

Отец: Феофан Васильев

Мать: Мавра Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1842 ст.

Муж: Николай Михайлов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1843 ст.

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.03.1846 ст.

Дочь: Матрена Николаева

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1851 ст.

Дочь: Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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