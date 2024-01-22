Феофан Васильев
Место рождения
Дата рождения12.03.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1805 ст.
Отец: Василий Михайлов
Мать: Анна Андреева
Бракосочетание
09.11.1819 ст.
Жена: Мавра Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.03.1825 ст.
Дочь: Евдокия Феофанова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Дарья Феофанова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1835 ст.
Сын: Климентий Феофанов
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1835 ст.
Дочь: Аксинья Феофанова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
05.02.1838 ст.
Сын: Федор Феофанов
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
01.08.1841 ст.
Дочь: Анна Феофанова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
26.05.1843 ст.
Дочь: Федосья Феофанов
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
02.11.1845 ст.
Дочь: Анастасия Феофанова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
08.09.1849 ст.
Дочь: Озерова (Карпушова) Федора Феофанова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Смерть
Неизвестно