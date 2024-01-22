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Феофан Васильев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.03.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1805 ст.

Отец: Василий Михайлов

Мать: Анна Андреева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1819 ст.

Жена: Мавра Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.03.1825 ст.

Дочь: Евдокия Феофанова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Дарья Феофанова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1835 ст.

Сын: Климентий Феофанов

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1835 ст.

Дочь: Аксинья Феофанова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1838 ст.

Сын: Федор Феофанов

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1841 ст.

Дочь: Анна Феофанова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1843 ст.

Дочь: Федосья Феофанов

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1845 ст.

Дочь: Анастасия Феофанова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.09.1849 ст.

Дочь: Озерова (Карпушова) Федора Феофанова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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