Дурнева (Хрипкова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева (Хрипкова) Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович

Старые Савины, Черемисиновский район, Курская область
Рождение ребёнка
09.02.1955

Сын: Дурнев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович

Новые Савины, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович

Старые Савины, Черемисиновский район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнев Сергей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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