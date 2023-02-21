Дурнева (Хрипкова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1946
Рождение ребёнка
09.02.1955
Сын: Дурнев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович
Новые Савины, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно