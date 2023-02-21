Дурнев Сергей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнев Сергей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дурнева Любовь Васильевна

Старые Савины, Черемисиновский район, Курская область
Рождение ребёнка
09.02.1955

Сын: Дурнев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Дурнева Любовь Васильевна

Новые Савины, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дурнева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дурнева Любовь Васильевна

Старые Савины, Черемисиновский район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурнева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дурнева Любовь Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно