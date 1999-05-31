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Дурнев Александр Сергеевич

Место рождения

Новые Савины, Черемисиновский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

09.02.1955

Дата смерти

31.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1955

Отец: Дурнев Сергей Филиппович

Мать: Дурнева Любовь Васильевна

Новые Савины, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.06.1987

Сын: Дурнев Александр Александрович

Мать ребёнка: Легащева Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легащева Тамара Михайловна

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легащева Тамара Михайловна

Смерть
31.05.1999
Курск, город Курск, Курская область
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