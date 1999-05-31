Дурнев Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1955
Дата смерти31.05.1999
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1955
Рождение ребёнка
29.06.1987
Сын: Дурнев Александр Александрович
Мать ребёнка: Легащева Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Легащева Тамара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1999