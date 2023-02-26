Анна Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1793
Сын: Пыжков Тимофей Александров
Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1795
Сын: Пыжков Ферапонт Александров
Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1796
Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1799
Дочь: Федора Александрова
Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов
д.Починки
Рождение ребёнка
06.08.1802
Сын: Пыжков Емельян Александров
Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)
Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно