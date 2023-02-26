Анна Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1793

Сын: Пыжков Тимофей Александров

Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1795

Сын: Пыжков Ферапонт Александров

Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1796

Сын: Пыжков Пётр Александров

Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1799

Дочь: Федора Александрова

Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов

д.Починки
Рождение ребёнка
06.08.1802

Сын: Пыжков Емельян Александров

Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)

Отец ребёнка: Пыжков Александр Михайлов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжков Александр Михайлов

Смерть
Неизвестно
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