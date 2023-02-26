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Пыжков Александр Михайлов

Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Михаил Потапов

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1793

Сын: Пыжков Тимофей Александров

Мать ребёнка: Анна Филимонова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1795

Сын: Пыжков Ферапонт Александров

Мать ребёнка: Анна Филимонова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1796

Сын: Пыжков Пётр Александров

Мать ребёнка: Анна Филимонова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1799

Дочь: Федора Александрова

Мать ребёнка: Анна Филимонова

д.Починки
Рождение ребёнка
06.08.1802

Сын: Пыжков Емельян Александров

Мать ребёнка: Анна Филимонова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)

Мать ребёнка: Анна Филимонова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Филимонова

Смерть
1835
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.