Пыжков Александр Михайлов
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Михаил Потапов
Мать: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1793
Сын: Пыжков Тимофей Александров
Мать ребёнка: Анна Филимонова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1795
Сын: Пыжков Ферапонт Александров
Мать ребёнка: Анна Филимонова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1796
Мать ребёнка: Анна Филимонова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1799
Дочь: Федора Александрова
Мать ребёнка: Анна Филимонова
д.Починки
Рождение ребёнка
06.08.1802
Сын: Пыжков Емельян Александров
Мать ребёнка: Анна Филимонова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)
Мать ребёнка: Анна Филимонова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Филимонова
Смерть
1835
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.