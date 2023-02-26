Пыжков (Пыжиков) Яков (Алексеев)
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Пыжков Александр Михайлов
Мать: Анна Филимонова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пыжков Семён Яковлев
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пыжков (пыжиков) Фёдор 1-й
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Пыжков (пыжиков) Терентий Яковлев
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Пыжков (пыжиков) Фёдор 2-й
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Домна Яковлева
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно