Пыжков (Пыжиков) Яков (Алексеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжков (Пыжиков) Яков (Алексеев)

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Пыжков Александр Михайлов

Мать: Анна Филимонова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пыжков Семён Яковлев

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Сын: Пыжков (пыжиков) Фёдор 1-й

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Пыжков (пыжиков) Терентий Яковлев

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Пыжков (пыжиков) Фёдор 2-й

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Домна Яковлева

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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