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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пыжков Семён Яковлев
Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пыжков (пыжиков) Фёдор 1-й
Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Пыжков (пыжиков) Терентий Яковлев
Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Пыжков (пыжиков) Фёдор 2-й
Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Домна Яковлева
Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.