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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пыжков Семён Яковлев

Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Сын: Пыжков (пыжиков) Фёдор 1-й

Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Пыжков (пыжиков) Терентий Яковлев

Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Пыжков (пыжиков) Фёдор 2-й

Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Домна Яковлева

Отец ребёнка: Пыжков (пыжиков) Яков (Алексеев)

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
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