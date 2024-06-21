Аносов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аносов Иван
Мать: Аносова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Любовь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Зинаида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно