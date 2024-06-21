Аносов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аносов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аносов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аносова) Екатерина

Мать ребёнка: Аносова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аносова) Евдокия

Мать ребёнка: Аносова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аносова) Мария

Мать ребёнка: Аносова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Николай

Мать ребёнка: Аносова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Иван

Мать ребёнка: Аносова Лукерья

Рождение ребёнка
13.11.1912

Сын: Аносов Александр

Мать ребёнка: Аносова Лукерья

Смерть
Неизвестно

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