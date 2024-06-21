Аносов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аносов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Екатерина
Мать ребёнка: Аносова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Евдокия
Мать ребёнка: Аносова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Мария
Мать ребёнка: Аносова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Николай
Мать ребёнка: Аносова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Иван
Мать ребёнка: Аносова Лукерья
Рождение ребёнка
13.11.1912
Сын: Аносов Александр
Мать ребёнка: Аносова Лукерья
Смерть
Неизвестно