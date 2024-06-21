Аносова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Екатерина
Отец ребёнка: Аносов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Евдокия
Отец ребёнка: Аносов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Мария
Отец ребёнка: Аносов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Николай
Отец ребёнка: Аносов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Иван
Отец ребёнка: Аносов Иван
Рождение ребёнка
13.11.1912
Сын: Аносов Александр
Отец ребёнка: Аносов Иван
Смерть
Неизвестно