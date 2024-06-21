Аносова Лукерья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАносова Лукерья

Аносова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аносова) Екатерина

Отец ребёнка: Аносов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аносова) Евдокия

Отец ребёнка: Аносов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аносова) Мария

Отец ребёнка: Аносов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Николай

Отец ребёнка: Аносов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Иван

Отец ребёнка: Аносов Иван

Рождение ребёнка
13.11.1912

Сын: Аносов Александр

Отец ребёнка: Аносов Иван

Смерть
Неизвестно

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