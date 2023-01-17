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Кутумов Яков Сергеевич

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Место рождения

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: Кутумов Сергей Семенович

Мать: Кутумов Екатерина Ивановна

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Кутумов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Кутумов Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
До 1804

Жена: Кутумов Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Кутумов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Кутумов Екатерина Сергеевна

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Анфиса Яковлевна

Мать ребёнка: Кутумов Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: Августа Яковлевна

Мать ребёнка: Кутумов Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Парасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Кутумов Екатерина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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