Кутумов Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Кутумов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Кутумов Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
До 1804
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Мать ребёнка: Кутумов Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Анфиса Яковлевна
Мать ребёнка: Кутумов Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: Августа Яковлевна
Мать ребёнка: Кутумов Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Парасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Кутумов Екатерина Сергеевна
Смерть
Неизвестно