Кутумов Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смерти19.11.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Кутумов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Кутумов Яков Сергеевич
Бракосочетание
До 1804
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Отец ребёнка: Кутумов Яков Сергеевич
Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Анфиса Яковлевна
Отец ребёнка: Кутумов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: Августа Яковлевна
Отец ребёнка: Кутумов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Парасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Кутумов Яков Сергеевич
Смерть
19.11.1836