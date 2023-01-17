Кутумов Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутумов Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

19.11.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Кутумов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Кутумов Яков Сергеевич

Бракосочетание
До 1804

Муж: Кутумов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Кутумов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Кутумов Яков Сергеевич

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Анфиса Яковлевна

Отец ребёнка: Кутумов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: Августа Яковлевна

Отец ребёнка: Кутумов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Парасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Кутумов Яков Сергеевич

Смерть
19.11.1836
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