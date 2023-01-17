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Егорочев Тимофей Михайлов

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Место рождения

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
21.?.1863

Жена: Егорочева Дарья Иванова

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.02.1876

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Егорочева Дарья Иванова

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Рождение ребёнка
01.08.1880

Сын: Егорочев Матвей Тимофеев

Мать ребёнка: Егорочева Дарья Иванова

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 2 д. 167 МК села старая Михайловка 1880
Рождение ребёнка
12.01.1885

Дочь: Захарова Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Егорочева Дарья Иванова

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорочев Терентий Тимофеев

Мать ребёнка: Егорочева Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно
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