Егорочев Тимофей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.?.1863
Жена: Егорочева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
06.02.1876
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Егорочева Дарья Иванова
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Рождение ребёнка
01.08.1880
Мать ребёнка: Егорочева Дарья Иванова
ЦГА РМ ф. 57 оп. 2 д. 167 МК села старая Михайловка 1880
Рождение ребёнка
12.01.1885
Дочь: Захарова Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Егорочева Дарья Иванова
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорочев Терентий Тимофеев
Мать ребёнка: Егорочева Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно