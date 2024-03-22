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Егорочева Дарья Иванова

Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

04.03.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1842

Отец: Клюев Иван Фомин

Мать: Клюева Анна Ильина

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.6. Д.234 МК Саранского уезда 1842
Бракосочетание
21.?.1863

Муж: Егорочев Тимофей Михайлов

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.02.1876

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Егорочев Тимофей Михайлов

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Рождение ребёнка
01.08.1880

Сын: Егорочев Матвей Тимофеев

Отец ребёнка: Егорочев Тимофей Михайлов

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 2 д. 167 МК села старая Михайловка 1880
Рождение ребёнка
12.01.1885

Дочь: Захарова Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Егорочев Тимофей Михайлов

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорочев Терентий Тимофеев

Отец ребёнка: Егорочев Тимофей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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