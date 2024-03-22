Егорочева Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения04.03.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1842
Отец: Клюев Иван Фомин
Мать: Клюева Анна Ильина
ЦГА РМ Ф. 57 оп.6. Д.234 МК Саранского уезда 1842
Бракосочетание
21.?.1863
Рождение ребёнка
06.02.1876
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Егорочев Тимофей Михайлов
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Рождение ребёнка
01.08.1880
Отец ребёнка: Егорочев Тимофей Михайлов
ЦГА РМ ф. 57 оп. 2 д. 167 МК села старая Михайловка 1880
Рождение ребёнка
12.01.1885
Дочь: Захарова Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Егорочев Тимофей Михайлов
Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорочев Терентий Тимофеев
Отец ребёнка: Егорочев Тимофей Михайлов
Смерть
Неизвестно