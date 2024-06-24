Соколов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения20.11.1906 ст.
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.104-105 (Рождение №-71м)
Крещение
22.11.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Соколов Сергей Андреевич - запасной рядовой из д.Александровка (дядя) Крёстная мать: Анна Ивановна - крестьянская девица из д.Павликово
Бракосочетание
Около 1927
Рождение ребёнка
1929
Сын: Соколов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Возможная Жена (Румянцева) Мария Арсеньевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Соколов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Возможная Жена (Румянцева) Мария Арсеньевна
Смерть
После 1937