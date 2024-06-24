Соколов Михаил Александрович 20.11.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Михаил Александрович

Место рождения

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

20.11.1906 ст.

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1906 ст.

Отец: Соколов Александр Андреевич

Мать: Соколова (-) Анна Ивановна

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.104-105 (Рождение №-71м)
Крещение
22.11.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Соколов Сергей Андреевич - запасной рядовой из д.Александровка (дядя) Крёстная мать: Анна Ивановна - крестьянская девица из д.Павликово
Бракосочетание
Около 1927

Жена: Возможная Жена (Румянцева) Мария Арсеньевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Соколов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Возможная Жена (Румянцева) Мария Арсеньевна

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Соколов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Возможная Жена (Румянцева) Мария Арсеньевна

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1937

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