деревня Александровка, Кологривский уезд, Костромская область (на 1926) — Familio

Александровка

Кологривский уезд, Костромская область (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Костромской области

Список населённых мест Костромской губернии 1926 года

НазваниеТипСельсоветПрежнее административно-территориальное делениеВерст до волостного центраВерст до уездного центраПо переписи 1920 годаДворов на 1-е янв. 1924 г.Мужчин на 1-е янв. 1924 г.Женщин на 1-е янв. 1924 г.Всего на 1-е янв. 1924 г.Промышленные заведения
Костромская область, Кологривский уезд, Кологривская волость
Александровское д.д.Маракин. Княжер. 2424Хозяйств: 9. Мужчин: 18. Женщин: 40. Всего: 58.10233255

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