Соколова (-) Анна Ивановна Около 1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (-) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

После 1939

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.

Дочь: - (Соколова) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Андреевич

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
20.11.1906 ст.

Сын: Соколов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Андреевич

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.104-105 (Рождение №-71м)
Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: - (Соколова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Андреевич

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1916 ст.

Дочь: - (Соколова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Андреевич

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1939

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