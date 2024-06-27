Соколова (-) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиПосле 1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.
Дочь: - (Соколова) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
20.11.1906 ст.
Сын: Соколов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Андреевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.104-105 (Рождение №-71м)
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: - (Соколова) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1916 ст.
Дочь: - (Соколова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Андреевич
Смерть
После 1939