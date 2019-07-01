Возможная Жена (Румянцева) Мария Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1906 ст.
Дата смертиПосле 1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.95-96 (Рождение №-58ж)
Крещение
02.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Пимен Семёнович - крестьянин из д.Крутая (Любимцев) Крёстная мать: Анна Григорьевна - крестьянская девица из д.Пустосилово
Бракосочетание
Около 1927
Рождение ребёнка
1929
Сын: Соколов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Соколов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Александрович
Смерть
После 1939