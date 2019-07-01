Возможная Жена (Румянцева) Мария Арсеньевна 01.07.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВозможная Жена (Румянцева) Мария Арсеньевна

Возможная Жена (Румянцева) Мария Арсеньевна

Место рождения

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

01.07.1906 ст.

Дата смерти

После 1939

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1906 ст.

Отец: Румянцев Арсений Викторович

Мать: Румянцева (-) Ефросинья Сергеевна

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.95-96 (Рождение №-58ж)
Крещение
02.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Пимен Семёнович - крестьянин из д.Крутая (Любимцев) Крёстная мать: Анна Григорьевна - крестьянская девица из д.Пустосилово
Бракосочетание
Около 1927

Муж: Соколов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Соколов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Александрович

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Соколов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Александрович

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.