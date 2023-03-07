Семенова Евдокия Семенова
Место рожденияпоч. Озерский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Озерский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Семенов Афанасий Онисимов
Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Настасья Онисимова
Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Наталья Онисимова
Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Онисим Ильин
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762