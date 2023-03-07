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Семенова Евдокия Семенова

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Место рождения

поч. Озерский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Озерский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Семенов Афанасий Онисимов

Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Семенов Ефим Онисимов

Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Семенов Елисей Онисимов

Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Настасья Онисимова

Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Семенов Петр Онисимов

Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Наталья Онисимова

Отец ребёнка: Семенов Онисим Ильин

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Онисим Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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