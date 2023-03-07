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Семенов Петр Онисимов

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Семенов Онисим Ильин

Мать: Семенова Евдокия Семенова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Бабина Неонила Петрова

Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Семенов Василий Петров

Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Оксинья Петрова

Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Семенов Филипп (Филимон) Петров

Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Семенов Терентий Петров

Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Семенов Яков Петров

Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Семенов Фока Петров

Мать ребёнка: Семенова Гликерия Прокофьева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Семенов Андрей Петров

Мать ребёнка: Семенова Гликерия Прокофьева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1790 ст.

Жена: Семенова Гликерия Прокофьева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Ирина Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1810
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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