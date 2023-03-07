Семенов Петр Онисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Семенов Онисим Ильин
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Бабина Неонила Петрова
Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Оксинья Петрова
Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семенов Филипп (Филимон) Петров
Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Семенов Яков Петров
Мать ребёнка: Семенова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Семенов Фока Петров
Мать ребёнка: Семенова Гликерия Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Семенова Гликерия Прокофьева
Бракосочетание
21.01.1790 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Ирина Артемьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1810