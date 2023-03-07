Семенов Елисей Онисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Семенов Онисим Ильин
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Ирина Елисеева
Мать ребёнка: Семенова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Марфа Елисеева
Мать ребёнка: Семенова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Татьяна Елисеева
Мать ребёнка: Семенова Ирина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Ирина Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762