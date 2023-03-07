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Семенов Елисей Онисимов

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Семенов Онисим Ильин

Мать: Семенова Евдокия Семенова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Ирина Елисеева

Мать ребёнка: Семенова Ирина Федорова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Марфа Елисеева

Мать ребёнка: Семенова Ирина Федорова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Татьяна Елисеева

Мать ребёнка: Семенова Ирина Федорова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Ирина Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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