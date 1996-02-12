Дыкин Николай Иванович
Место рожденияс.Доброе
Дата рождения09.08.1928
Дата смерти12.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1928
Отец: Дыкин Иван
Мать: Дыкина Наталья
с.Доброе
Рождение ребёнка
07.08.1953
Сын: Дыкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Дыкина Раиса
г.Саранск
Рождение ребёнка
23.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дыкина Раиса
г.Саранск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дыкина Раиса
Смерть
12.02.1996
г.Саранск
Похороны
Неизвестно
Саранск