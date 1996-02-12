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Дыкин Николай Иванович

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Место рождения

с.Доброе

Дата рождения

09.08.1928

Дата смерти

12.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1928

Отец: Дыкин Иван

Мать: Дыкина Наталья

с.Доброе
Рождение ребёнка
07.08.1953

Сын: Дыкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Дыкина Раиса

г.Саранск
Рождение ребёнка
23.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дыкина Раиса

г.Саранск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дыкина Раиса

Смерть
12.02.1996
г.Саранск
Похороны
Неизвестно
Саранск
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